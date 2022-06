Ucrânia pode deixar de existir nos próximos dois anos, OMS quer mudar o nome de monkeypox e outros destaques TSF

© AFP

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. O ex-presidente russo Dmitri Medvedev afirmou que a Ucrânia pode deixar de existir nos próximos dois anos. Já Jens Stoltenberg voltou a defender o envio de mais "artilharia pesada" e equipamentos de longo alcance para ajudar Ucrânia, reforçando que, "neste mundo, cada vez mais perigoso, precisamos de tornar a NATO ainda mais forte".

O embaixador russo em Washington manifestou preocupação sobre os planos dos EUA de enviar para a Ucrânia um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, montado num veículo blindado ligeiro. Anatoli Antonov salientou que estes planos confirmam que os norte-americanos não têm qualquer intenção de contribuir para "uma solução pacífica".

Noutro plano, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu que é "crucial" a defesa do Donbass, região alvo de ataque por Moscovo, referindo que o resultado dos combates dará uma indicação para o resto do conflito.

A UNICEF denunciou que os bombardeamentos na Ucrânia estão a matar e mutilar crianças e a impedi-las de regressar a "qualquer tipo de vida normal". Segundo os últimos dados, um total de 277 crianças morreram e 456 ficaram feridas desde o início da guerra, principalmente devido à utilização de explosivos em áreas urbanas.

Destaque também para a OMS, que está a trabalhar para definir um novo nome para a varíola dos macacos (monkeypox) após 30 cientistas terem publicado um artigo conjunto onde alertam para a "necessidade urgente" de encontrar um "nome não discriminatório e não estigmatizante". Em Portugal, já foram registados um total de 241 doentes com o vírus.

Num momento em que a Europa enfrenta uma guerra, a incerteza e os receios quanto ao futuro estão na ordem do dia. No entanto, no que diz respeito a Portugal, a expectativa é de que 2022 e 2023 venham a ser anos de crescimento económico. Essa é a convicção de Manuel Lobo Antunes, representante de Portugal na Delegação Permanente da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE). Ouça aqui a entrevista da TSF:

Continuam os problemas nas urgências hospitalares. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que o encerramento dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia que se têm verificado nos últimos dias em vários hospitais na região de Lisboa têm "implicações muito graves" na rotina das corporações. O Hospital de Santarém terá limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica nos próximos sábado e domingo, por falta de anestesistas.

Por fim, a Netflix vai dar vida ao fenómeno "Squid Game", através de um concurso real, o "Squid Game: The Challenge". A plataforma de streaming está à procura de 456 jogadores que entrarão no jogo da vida real com o objetivo de conquistar a maior recompensa já oferecida num concurso televisivo: 4,56 milhões de dólares (aproximadamente 4,37 milhões de euros).