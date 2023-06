Ucrânia reclama reconquista da cidade de Pyatykhatky na "frente sul"

A cidade de Pyatykhatky, situada na "frente sul" do conflito © Sergey Kozlov/EPA

O Exército ucraniano indicou esta segunda-feira ter reconquistado a cidade de Pyatykhatky, situada na "frente sul" do conflito com as forças russas que invadiram o país em 2022, disse esta segunda-feira o Ministério da Defesa de Kiev.

Um total de "oito localidades foram libertadas" em junho na sequência da contraofensiva, "com 113 quilómetros quadrados reconquistados", declarou a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, através de uma mensagem nas redes sociais.

As informações sobre o curso da guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, não podem ser confirmadas de imediato por fontes independentes.