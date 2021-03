Ucrânia regista mais de 15 mil contágios com Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo

Kiev © AFP

A Ucrânia registou mais de 15 mil contágios de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo e 260 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas, informaram este sábado as autoridades locais.

As autoridades locais ucranianas anunciaram que vão reforçar a partir deste sábado a quarentena em várias regiões para travar o avanço da pandemia.

No último dia, a Ucrânia acrescentou mais 15.292 casos, o que aumenta o número total de contágios para 1.535.218, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do país.

Os números fornecidos pelas autoridades sanitárias mostram que o número de novos contágios excede quase três vezes o número das pessoas que recuperaram da doença, que atingiu 5190 no último dia.

Neste sábado, no epicentro da pandemia na Ucrânia, em Kiev, entrarão em vigor novas restrições sanitárias por um período de três semanas que incluem o encerramento de centros comerciais, cinemas e museus, bem como uma recomendação de teletrabalho para empresas não essenciais.

Entre as regiões que também irão reforçar as medidas contra a covid-19, encontram-se Kharkov, Poltava e Lviv.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, alertou recentemente para uma terceira vaga da pandemia no país, que iniciou a sua campanha de vacinação em 24 de fevereiro com 500 mil doses da vacina produzida pela AstraZeneca na Índia, chamada Covishield.

A campanha está a avançar lentamente devido à desconfiança e desinformação do público.

Até agora, 104.341 cidadãos foram vacinados com a primeira dose, de acordo com a página oficial do Ministério da Saúde sobre o processo de inoculação no país.

