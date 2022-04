Ucrânia teme ataque russo em "grande escala", o reforço dos apoios ao Norte por causa da TAP e outros destaques TSF

© André Luís Alves / Global Imagens

Por TSF 05 Abril, 2022 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No 41.º dia de guerra na Ucrânia, a Reportagem TSF viajou até Mikolaev e falou com o presidente da câmara local, Oleksandr Syenkevych. Na altura da entrevista, a cidade ainda não tinha sido atacada pela segunda vez, mas o presidente revelou que era essa agora a cadência dos bombardeamentos russos. O ataque chegou pouco depois de terminar esta entrevista: dez mortos e 46 feridos em Mykolaiv, o novo alvo do exército de Putin.

Esta terça-feira, o Estado-Maior da Ucrânia disse que a Rússia está a reagrupar as suas tropas e a preparar uma ofensiva em Donbass, no leste do país. "O objetivo é estabelecer o controlo total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk", refere uma atualização publicada na página do Estado-Maior na rede social Facebook.

Também esta terça-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, vai intervir esta terça-feira na reunião do Conselho de Segurança da ONU, que será marcada pela discussão sobre o alegado massacre de civis por parte das forças russas em Bucha, perto de Kiev.

Ainda sobre os alegados ataques em Bucha, o departamento de Estado norte-americano revelou que o país vai integrar a equipa multinacional de procuradores que está a investigar crimes de guerra na Ucrânia. A investigação "procura recolher, preservar e analisar provas de atrocidades, e obter uma responsabilização", explicou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price.

Durante o Fórum TSF desta terça-feira, o ministro das Infraestruturas e da Habitação considerou que a companhia aérea tem sido vítima de ataques permanentes, mesmo num momento em que os voos têm sido reforçados a partir do Porto. Pedro Nuno Santos admite discutir o reforço dos apoios para atrair voos de outras companhias aéreas que sejam considerados estratégicos para a região Norte. O ministro também afirmou que a notícia do Jornal de Notícias está errada, porque "compara os voos da TAP em 2022 com 2019 e compara os voos de todas as outras companhias aéreas com 2021, o que permite concluir que a TAP está a cair face a 2019, e as outras companhias a subir. Mas aí a comparação é feita com 2021".

Duas semanas depois do início da crise sísmica na ilha de São Jorge, os que saíram da ilha açoriana estão a regressar, porque "a vida tem de continuar". São essencialmente os mais novos, porque muitos dos mais velhos ainda continuam fora, é o que contou à TSF o presidente da Junta de Freguesia de Velas, Hélio Rosa.

Para garantir que tudo está preparado, na eventualidade de uma catástrofe na ilha, os radioanimadores estão prontos para ajudar se comunicações oficiais falharem em São Jorge. Pedro Leonardes explicou porque é que os radioamadores são diferentes. "Nós com um rádio e com um pedaço de fio conseguimos falar para quase todo o mundo. E é uma verdade. Funciona um pouco dessa forma. É isso que nos diferencia. Enquanto quase todos os restantes meios de comunicação estão dependentes da internet, o nosso não."

O presidente da câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou inconstitucional que seja o município a suportar as despesas com saúde dos trabalhadores que contrata para tarefas resultantes do processo de transferência de competências do Estado, enquanto os que são transferidos da administração central para as autarquias para tarefas idênticas têm as mesmas despesas suportadas pela ADSE.