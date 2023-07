"Ucrânia tornar-se-á membro da NATO." Integração acontecerá quando "houver condições"

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO © Kenzo Tribouillard/AFP

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg assegurou esta terça-feira que a Ucrânia vai tornar-se membro da NATO assim que "houver condições" para tal.

"Reafirmamos que a Ucrânia tornar-se-á membro da NATO. Concordámos em retirar o requisito do plano de ação para se tornar membro. Isto mudará o caminho de duas fases para uma", disse o líder da NATO em conferência de imprensa na cimeira na Lituânia, garantindo que "a Ucrânia está muito mais próxima da NATO".

Jens Stoltenberg considera que o país invadido pela Rússia está cada vez mais perto de atingir as condições necessárias para a integração na Aliança Atlântica.

Os aliados têm "uma mensagem forte, unida e positiva dirigida à Ucrânia" e "estão a fornecer um apoio militar considerável, porque o mais urgente é que a Ucrânia se defenda".

O líder da NATO revelou que vai reunir-se com Zelensky esta terça-feira e adiantou que o apoio é concreto por parte dos aliados.

"Analisando outros processos passados, nunca houve um calendário para a entrada na NATO. Dependeu sempre das condições", disse o secretário-geral.

E atira: "Não cabe a Moscovo decidir o caminho de países soberanos."

Relativamente à adesão da Suécia e questionado sobre quando acontecerá a ratificação na Turquia e na Hungria, o secretário-geral da NATO afirma que é preciso respeitar os processos dos parlamentos domésticos.

Stoltenberg também anunciou que vários países já atingiram a meta dos 2% do orçamento em Defesa.

"As últimas estimativas demonstram que as despesas em defesa da União Europeia e do Canadá vão aumentar em 8,3%. (...) Há 11 aliados que já atingiram o limite de 2% do seu orçamento na Defesa e alguns até ultrapassara. Esperamos que outros os acompanhem", revelou.

Notícia atualizada às 16h37