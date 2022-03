Ucrânia: Turismo pode viver (novamente) instabilidade

Marina de Faro © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 03 Março, 2022 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O turismo foi a área da economia mais afetada pela pandemia e soube o que é viver sob a incerteza dos acontecimentos. Apesar da instabilidade que se vive devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, a secretária de Estado do Turismo mostra um otimismo moderado.

"Num cenário de guerra tudo é muito imprevisível", afirma. "Mesmo assim, no que depender de nós, estamos muito focados em atingir os objetivos a que nos propusemos para 2022, cerca de 80 a 85% das receitas conseguidas em 2019", sublinha Rita Marques. No entanto, "tudo isto é muito vulnerável, tendo em conta o cenário de incerteza que vivemos" acrescenta.

Rita Marques, que visitou o Show Trade na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, afirmou à TSF que nem a Rússia nem a Ucrânia são mercados importantes para Portugal em termos de emissão de turistas, mas há países vizinhos como a República Checa ou a Polónia que já têm algum peso no turismo português. Por enquanto, garante a governante, "os operadores turisticos não têm feito cancelamentos. Pelo contrário, as reservas continuam a crescer", garante.

"No entanto, se o conflito perdurar muito tempo, esses cancelamentos podem vir a acontecer", vaticina Rita Marques. A secretária de estado afirma que a Polónia, por exemplo, é um nicho de mercado importante no turismo religioso. "O Algarve provavelmente não será muito afetado porque os mercados emissores são sobretudo o Reino Unido,a Alemanha e a Holanda", adianta. Mas, nesta região, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve conta que tinham previsto uma "operação com a Sky Up [uma companhia low cost ucraniana] para Kiev entre Junho e Outubro, que está naturalmente suspensa". Mas, "quer da Rússia, quer da Ucrânia e mesmo dos países limítrofes, a emissão de turistas tem uma expressão diminuta", desvaloriza Joâo Fernandes.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA