Ucrânia. Von der Leyen avisa que "sanções" contra Moscovo podem ser agravadas

© EPA

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 07 Dezembro, 2021 • 17:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ursula von der Leyen endureceu o tom, ameaçando Moscovo com alargamento do regime de sanções, no caso de "qualquer agressão" à Ucrânia, ou de "violações do direito internacional". Von der Leyen critica o tom intimidatório das ações de Moscovo, que devem "cessar" sem demoras.

"Quero destacar o total e inabalável apoio da União Europeia à Ucrânia que enfrenta uma agressão contra a sua integridade territorial e soberania", afirmou Von der Leyen, considerando que se trata de um "dever" da União Europeia "proteger as nossas sociedades e democracias deste tipo de jogo de poder geopolítico cínico".

"Também reparámos na tentativa flagrante de intimidar o governo reformista da Moldávia, com a manipulação do fornecimento de gás numa época de altos preços da energia", destacou a chefe do executivo comunitário.

Perante o atual cenário, a presidente da Comissão garante que a União Europeia não vai ficar parada, e vai responder "adequadamente a qualquer agressão, incluindo violações das leis internacionais e qualquer outra ação maliciosa, tomadas contra nós ou contra os nossos vizinhos, incluindo a Ucrânia".

"Essa resposta será através de um reforço e extensão do regime de sanções existente" avisou, vincando que "em primeiro lugar estamos prontos para adotar mais medidas restritivas".

Sem fechar a porta do diálogo Von der Leyen diz-se disponível para "um envolvimento construtivo, mas depende deles [Moscovo], e atualmente, é a escolha deliberada da Rússia, e as acções agressivas da Rússia, que continuam a desestabilizar a segurança na Europa".

A presidente da Comissão lembrou o ADN da União Europeia enquanto "promotor da democracia", sugerindo que a viragem democrática "em 1974" em Portugal deu início a um processo que culminou com "o fim da União Soviética"

"Foi só em 1974, que a chamada terceira vaga de democracia começou em Portugal e atingiu Espanha. E, depois da queda da União Soviética vimos os progressos assinaláveis que retiraram tantos países do frio, para o coração da nossa União Europeia", afirmou Von der Leyen.