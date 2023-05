UE a negociar paz na Ucrânia "não seria visto com alguma imparcialidade pelo lado russo"

António Martins da Cruz © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz defende que a União Europeia (UE) não está em condições de negociar a paz na Ucrânia porque tal "não seria visto com alguma imparcialidade pelo lado russo". Esta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também admitiu serem impossíveis a curto prazo negociações de paz para pôr fim à guerra russa contra a Ucrânia, numa entrevista divulgada pelo jornal espanhol El Pais.

Para Martins da Cruz, o "grande envolvimento em apoio à Ucrânia" por parte da UE não seria bem-visto pelos responsáveis russos, sobrando por isso outros "possíveis mediadores", que identificou em declarações à TSF: "Porventura a China, porventura o Brasil e outros países num grupo de países do chamado Global South."

Além destes, "o único país da NATO, embora não da União Europeia, que poderia ter algumas hipóteses de mediação, como já fez parcialmente, é a Turquia", mas tal depende das eleições do próximo domingo, "para saber qual é o sistema político que fica na Turquia".

Assim, Martins da Cruz alinha três vias possíveis para a paz: o congelamento da situação, o regresso ao passado ou a retirada russa.

Na primeira via, a do congelamento, o conceito é o mesmo que já foi aplicado à guerra da Coreia "nos anos 50 do século passado, de onde nasceram a Coreia do Norte e a Coreia do Sul" e à invasão turca do Norte do Chipre, em que "a situação ficou congelada em Chipre".

"A segunda hipótese é o chamado statu quo ante, ou seja, o regresso à situação que estava antes do conflito", sendo para isso necessário "saber se é a situação de 2014, antes da ocupação da Crimeia, ou a situação em 2022, antes da invasão do Donbass e de outras partes da Ucrânia".

A terceira via implica a "retirada total ou parcial das forças russas".

"É dentro destas três que vai ter de ser encontrada uma solução negocial", assinala o antigo chefe da diplomacia portuguesa, mas aí "a Europa tem uma palavra a dizer, até porque tem em cima da mesa o alargamento da Ucrânia".