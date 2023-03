UE apela à plena aplicação das sanções a Pyongyang pelo programa nuclear

Josep Borrell © Julien Warnand/EPA

A União Europeia apelou este sábado a "plena implementação" das sanções contra a Coreia do Norte pelo seu programa nuclear, depois dos lançamentos de mísseis que Pyongyang lançou esta semana.

"É fundamental que todos os Estados membros da ONU [Organização das Nações Unidas], especialmente os membros do Conselho de Segurança, garantam a completa implementação das sanções da ONU", afirmou o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política Externa, Josep Borrell.

O chefe da diplomacia europeia pediu à comunidade internacional para responder de forma "unitária e firme" aos últimos lançamentos de mísseis, para defender a arquitetura internacional de não proliferação nuclear e "prevenir que a Coreia do Norte aumenta mais as tensões militares na região".

A Coreia do Norte disparou na terça-feira dois mísseis balísticos de alcance médio e na quinta-feira outro míssil intercontinental com o maior alcance potencial que tem o seu arsenal.

Este último lançamento contou com a presença do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e pretendeu responder às manobras militares que estão a ser levadas a cabo por Seul (Coreia do Sul) e Washington (Estados Unidos da América) no sul da península e que coincidiram com a visita do Presidente sul-coreano, Yook Suk-yeol, ao Japão.