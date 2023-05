António Vitorino tem "apoio unânime" da UE para recandidatura a diretor-geral da OIM

António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações © Fabrice Coffrini/AFP

O alto-representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell anunciou, na tarde desta sexta-feira, que a União Europeia dá o "apoio unânime" ao português António Vitorino para o cargo de diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.

A falar no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros, em Estocolmo, na Suécia, Josep Borrell considera que se trata de uma prova de "unidade" que o nome do português receba o apoio consensual entre os 27.

"Como prova de unidade entre nós, os Estados-Membros concordaram em apoiar por unanimidade a candidatura de António Vitorino como diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações", afirmou Borrell.

António Vitorino já tinha recebido "o total apoio", do governo português, em novembro de 2022, para a sua recandidatura para o cargo de Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

António Vitorino desempenha as funções de Diretor-Geral da OIM, já tinha antes confirmou a sua intenção de concorrer a um novo mandato nas eleições que estão agendadas para 15 de maio de 2023.

"A decisão de apoiar a recandidatura de António Vitorino traduz a prioridade atribuída por Portugal a uma abordagem humanista das migrações e à cooperação multilateral nesta matéria", afirmou o governo numa nota emitida quando anunciou o apoio à candidatura.

O governo salientava também que no primeiro mandato de António Vitorino, num contexto internacional "desafiante", foram alcançados "importantes resultados no reforço da Organização", dando exemplos como reformas administrativas, aumentou a diversidade geográfica e de género e estabeleceu mecanismos de avaliação e responsabilização, ao mesmo que tempo que melhorou a eficácia das atividades humanitárias da OIM em resposta a crises várias, incluindo no Iémen, Afeganistão e Ucrânia.