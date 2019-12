UE aprova verba de 3,2 mil milhões de euros para inovação em baterias de lítio

© Ivan Alvarado/Reuters

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira um financiamento de 3,2 mil milhões de euros para um projeto de um consórcio de sete países da União Europeia de desenvolvimento de baterias de lítio, com maior duração e amigas do ambiente.

Segundo um comunicado, Bruxelas aprovou ajudas de Estado no valor de 3,2 mil milhões de euros para um projeto de interesse comum europeu que envolve Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Itália, Polónia e Suécia, na área da investigação e inovação de prioridades comuns na área das baterias.

A Comissão Europeia espera que este financiamento público aprovado permita captar uma verba de cinco mil milhões de investimento privado, num horizonte temporal que se estende até 2031.

Um total de 17 participantes -- principalmente do setor industrial -- integram o projeto de desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis para baterias de iões de lítio que duram mais, carregam-se em menos tempo, são mais seguras e amigas do ambiente do que as usadas atualmente.