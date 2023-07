UE defende eleições justas na Venezuela como via para acabar com sanções

Josep Borrell © Julien Warnand/EPA (arquivo)

A União Europeia reiterou junto do Governo da Venezuela a importância de realização de eleições presidenciais "inclusivas e justas" em 2024 para que as sanções internacionais contra o país sejam levantadas.

"A Venezuela não pode deixar passar a oportunidade e deve realizar eleições. Para isso, estamos dispostos a ajudar em tudo o que se possa fazer", disse esta terça-feira o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Para Josep Borrell, é importante saber como "avançar de vez para o levantamento progressivo das sanções [à Venezuela] e normalizar o processo, libertando os presos políticos e fazendo com que todos os líderes possam apresentar-se às eleições".

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, reuniu-se com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, e com negociador da oposição, Gerardo Blyde, num encontro realizado esta terça-feira à margem da cimeira de líderes da União Europeia e da Comunidade dos Estados Latino Americanos e das Caraíbas (CELAC).

Na reunião, promovida pela União Europeia, participaram também o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e os homólogos da Argentina, Alberto Fernandez, e da Colômbia, Gustavo Petro, além de Josep Borrell.

Segundo o chefe de Estado da Colômbia, o objetivo da reunião "foi voltar a criar o ambiente para um processo que, através do diálogo, entre as diferentes fações da sociedade venezuelana se possa chegar a um acordo democrático".

Gustavo Petro voltou a propor a realização de uma nova reunião na Colômbia, não adiantando datas, entre o Governo e a oposição da Venezuela.

A Colômbia já foi sede da Conferência Internacional sobre o Processo Político na Venezuela.

O Presidente argentino, Alberto Fernandez, disse através de um comunicado difundido durante a noite que "é necessário aprofundar a via do respeito pela soberania venezuelana e ao mesmo tempo incrementar a ajuda a todas as negociações possíveis, para que a convivência democrática na Venezuela venha a ser realidade".

Alberto Fernandez afirmou ainda que o papel da comunidade internacional deve ter como base a "promoção e o apoio ao diálogo", acrescentando que não existe outra via que possa resolver a profunda crise na Venezuela que já levou "milhões de venezuelanos" a abandonar o país.