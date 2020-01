UE encarrega Alto Representante para contribuir para "apaziguamento" no Médio Oriente

Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, com Jean Asselborn, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo © Olivier Hoslet/EPA

A União Europeia mandatou esta sexta-feira o seu Alto Representante para a Política Externa para desenvolver as "iniciativas políticas e diplomáticas que entender mais adequadas", para dar o contributo europeu, para "um apaziguamento da situação" de crise no Médio Oriente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou que o Alto Representante ficará também responsável "pelo diálogo com as autoridades iraquianas, para cuidar das condições em que o nosso trabalho de formação e de treino, ao abrigo da coligação internacional pode prosseguir".

Santos Silva destacou a importância das ações de formação no combate ao Estado Islâmico, havendo "plena consciência" de que esse é "o alvo e o mandato da coligação internacional" de modo a "derrotar o Daesh", vincou.

"Não se pode dizer que esse trabalho esteja terminado nem no Iraque nem na Síria", afirmou o Santos Silva, contrariando o que tem sido reiteradamente afirmado por Donald Trump, incluindo na recente declaração, sobre a retaliação Iraniana, contra bases norte-americanas no Iraque.

A União Europeia procurará também "restabelecer as condições político diplomáticas que permitam os contactos das negociações entre os Estados Unidos o Irão e os outros atores relevantes para que este problema no Médio Oriente possa ter uma solução duradoura".

Nesta fase não houve qualquer discussão sobre eventuais sanções ao Irão, visto que "estamos ainda na fase de chamar os iranianos ao cumprimento do que eles próprios acordaram no acordo nuclear", em relação ao qual o ministro reconhece que tem havido "um distanciamento progressivo".

No entanto, do ponto de vista europeu, o chamado "acordo de Viena é do máximo interesse para os iranianos", considerou Santos Silva, apontando que "é esse acordo que lhes permite aproveitar a energia nuclear para fins pacíficos, sabendo como sabem que não podem aproveitar a energia nuclear para fins militares e portanto queremos que este quadro é o que melhor convenha do ponto de vista da União Europeia".

"Evidentemente que temos criticado sempre e já é a quinta vez que o Irão denuncia parcialmente o acordo. De todas essas vezes nós temos criticado essas decisões parciais e esse distanciamento progressivo da parte do Irão", frisou.

"O plano de ação que foi negociado entre os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia e o Irão continua a ser o meio mais eficaz para evitar o armamento nuclear no Irão e as suas consequências imediatas para toda a região, e contê-lo e evitá-lo através de uma solução negociada que até agora o Irão tinha sempre respeitado", disse.

Augusto Santos Silva destacou ainda o caráter "extraordinário" do encontro, tanto que "em quatro anos" este foi "o primeiro conselho de ministros extraordinário" em que participou, disse como que a ilustrar a importância da discussão, que foi levada a cabo.

Estão em causa "questões de energia" ou de "segurança regional", mas também "do próprio envolvimento - muito importante - da União Europeia nos processos negociais, que levaram a soluções que nos parecem positivas, e que hoje estarão em causa, para perceber, que a Europa tem um interesse direto, na situação que se vive no Médio Oriente".

Na primeira parte da reunião esteve ainda presente o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o qual saudou "alguma redução nas tensões na região", registada "nas últimas 48 horas", tendo considerado, porém, que "precisamos aproveitar e reduzir ainda mais as tensões".

"Não é do interesse de ninguém ter um novo conflito no Médio Oriente", considerou Stoltenberg, aproveitando para mencionar os três "desafios urgentes que todos temos que enfrentar".

"Precisamos continuar a apoiar o Iraque. A UE e a NATO são membros da coligação global para derrotar o Daesh. Temos pessoal no terreno. Tanto a coligação quanto a NATO suspenderam o treino e a preparação no Iraque, por razões de segurança", disse.

Avião de passageiros abatido?

Jens Stoltenberg apelou às autoridades Iranianas para assegurarem uma investigação independente à queda do avião de passageiros ucraniano, em Teerão, dizendo que "não tem razões para duvidar" das informações que dão conta de um possível erro de avaliação, das autoridades iranianas, que possa ter levado ao abate da aeronave e à consequente morte do 180 passageiros.

"É importante que possamos estabelecer todos os fatos. Precisamos de uma investigação total e transparente. E apelo ao Irão para participar plenamente e contribuir para uma investigação transparente e total", defendeu, considerando que os indícios apontam para algo mais do que uma pena falha mecânica.

"Não entrarei em detalhes sobre a nossa inteligência [serviços secretos], mas o que posso dizer é que não temos motivos para não acreditar nos relatórios que vimos, de diferentes capitais aliadas da NATO, e que expressaram preocupação com informações que indicam que o avião pode ter sido derrubado por sistemas de defesa aérea iranianos", disse.

Os ministros europeus exigiram igualmente um apuramento cabal das causas da queda do aparelho, esperando que as investigações possam ser conduzidas "de forma independente", com a participação de "entidades internacionais" que garantam a "idoneidade" das conclusões.

Esta manhã, também a Comissão Europeia tinha apelado a uma investigação independente, visto que "nesta fase ainda não há evidências conclusivas do que causou o incidente e ainda estamos a aguardar os resultados da investigação em curso".

"É muito importante para nós que a investigação realizada seja independente e credível, conduzida de acordo com as regras internacionais da Organização Internacional de Aviação Civil", defendeu o porta-voz da Comissão Europeia, Johannes Bahrke.

"Isso é importante para nós. Obviamente a comissão está pronta para dar toda a assistência necessária às autoridades, que estão a conduzir a investigação", prometeu, classificando como "crucial" garantir a segurança "dos passageiros aéreos e a segurança dos cidadãos europeus que usam aviões dentro e fora da União Europeia".