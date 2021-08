UE envia três aviões Canadair para ajudar Turquia a combater fogos

© Erdem Sahin/EPA

A União Europeia (UE) enviou três aviões Canadair, através do Mecanismo de Proteção Civil europeu, para ajudar a Turquia no combate aos incêndios que já fizeram oito mortos no país, anunciou a Comissão Europeia.

Em reposta ao pedido, no domingo, de ativação do mecanismo pela Turquia, foram mobilizados um avião Canadair da Croácia e outros dois de Espanha, sendo que os aparelhos integram a reserva europeia de meios de proteção civil rescEU.

Dos 130 incêndios que deflagraram nos seis últimos dias, seis estão ainda ativos, segundo a Direção turca das Florestas.

Segundo o comunicado, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE está em contacto regular com as autoridades turcas para acompanhar de perto a situação e canalizar a assistência da UE.

A Turquia está atualmente a sofrer os piores incêndios em pelo menos uma década, segundo dados oficiais, com quase 95.000 hectares queimados até agora em 2021, em comparação com uma média de 13.516 nesta fase do ano entre 2008 e 2020, segundo a agência de notícias AFP.