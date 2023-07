UE expressa "confiança" na presidência europeia espanhola sem comentar escrutínio

Um porta-voz do executivo comunitário reiterou a "confiança nas autoridades espanholas" para o exercício do mandato © Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

A Comissão Europeia recusou esta segunda-feira fazer qualquer comentário sobre o resultado das eleições legislativas de domingo em Espanha, mas salientou manter a confiança no bom decorrer da presidência semestral do Conselho da União Europeia (UE), exercida atualmente por Madrid.

Sobre a presidência semestral espanhola, e em declarações à agência espanhola EFE, um porta-voz do executivo comunitário reiterou a "confiança nas autoridades espanholas" para o exercício do mandato, até 31 de dezembro.

Sobre os resultados das eleições, a Comissão Europeia não teceu qualquer comentário.

Um porta-voz do Conselho Europeu, também salientou a confiança "no êxito da presidência rotativa".

As eleições de domingo em Espanha tiveram um resultado inconclusivo, sem que nenhum dos dois principais blocos conseguisse garantir uma maioria absoluta.

Os conservadores do Partido Popular (PP, direita) venceram as eleições, mas sem conseguir a maioria absoluta com o Vox (extrema-direita), segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o Vox, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE (socialistas, atualmente na liderança do Governo espanhol), com 122 deputados, e o Sumar (extrema-esquerda), com 31, totalizaram 153 lugares no Parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.