UE felicita Gabriel Boric pela vitória nas presidenciais no Chile

A União Europeia (UE) felicitou esta segunda-feira Gabriel Boric pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais no Chile, realizada no domingo, esperando ainda fortalecer no futuro as relações entre os 27 do bloco comunitário e o país latino-americano.

"A UE felicita Gabriel Boric pela sua eleição como futuro Presidente do Chile", escreveu o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"Esperamos fortalecer ainda mais as nossas relações com o futuro Governo do Chile. Somos parceiros e juntos somos mais fortes", acrescentou o Alto Representante da UE para a Política Externa.

Ex-dirigente estudantil de esquerda, Boric, 35 anos, fortaleceu a sua liderança política durante os protestos sociais que o país enfrentou em 2019.

O novo Presidente eleito venceu a segunda volta das eleições presidenciais com 55,8% dos votos e com mais de 10 pontos de diferença sobre o candidato ultradireitista José Antonio Kast, que imediatamente reconheceu a derrota.

Boric, apoiado pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista, representa a parte da sociedade chilena que quer "mudanças profundas" e que participou nos massivos protestos pela igualdade de 2019: quer melhores pensões, educação, saúde e põe muita ênfase no ambientalismo e no feminismo.