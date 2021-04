UE "profundamente dececionada" com adiamento de eleições na Palestina

Josep Borrell, Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança © Kenzo Tribouillard/EPA

O adiamento das eleições legislativas palestinianas, as primeiras em quinze anos, é "profundamente dececionante", disse o Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

"Uma nova data deve ser marcada sem demora", declarou Josep Borrell.

A UE "expressou o seu apoio permanente a eleições credíveis, inclusivas e transparentes para todos os palestinianos", disse o alto funcionário europeu.

"Nós encorajamos fortemente todos os atores palestinianos a retomarem os seus esforços" para continuar as discussões que ocorreram recentemente, acrescentou Borrell, pedindo "calma e moderação para todos neste período delicado".

"Nós reafirmamos o nosso apelo a Israel para facilitar a realização dessas eleições em todos os territórios palestinianos, incluindo Jerusalém Oriental", disse o alto responsável europeu.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou, na quinta-feira à noite, o adiamento das eleições nos territórios palestinianos enquanto a realização do escrutínio não esteja "garantida" em Jerusalém Oriental, anexada por Israel.

"Decidimos adiar a data das eleições até que (...) o nosso povo possa exercer os seus direitos democráticos em Jerusalém", declarou Abbas à saída de uma reunião da direção da Organização de Libertação da Palestina (OLP) sobre as legislativas previstas para 22 de maio.

Estas deveriam ser seguidas de eleições presidenciais, que estavam marcadas para o final de julho.

Na esteira dessa decisão, a Comissão Eleitoral Palestiniana anunciou a cessação de suas atividades, destinadas a preparar as eleições anunciadas no início de janeiro como parte de um projeto de "reconciliação" entre o partido secular Fatah, de Mahmoud Abbas, e os islâmicos do Hamas, as duas grandes vertentes da política palestiniana.

A decisão poupa ao fraturado partido de Abbas, a Fatah, outra derrota embaraçosa face ao partido islâmico Hamas, como era esperado, considerou a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Segundo a AP, o adiamento da votação devido à questão de Jerusalém poder ser visto como um pretexto, dado que apenas um pequeno número de eleitores na cidade precisa realmente de autorização de Israel e vários candidatos sugeriram soluções alternativas.