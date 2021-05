UE prolonga estratégia de compra de vacinas até 2023

Bruxelas © Paulo Spranger/Global Imagens

Os ministros da Saúde da União Europeia decidiram manter as compras conjuntas de vacinas até 2023, dando prioridade às que apresentarem uma "larga tecnologia vacinal", nomeadamente com a "manutenção do portfólio de vacinas com tecnologia do RNA mensageiro".

A reunião dos ministros aconteceu no dia em que Bruxelas formalizou o contrato de aquisição de 1,8 mil milhões de doses da vacina da BioNTech/Pfizer, com eficácia demonstrada através da tecnologia RNA mensageiro, preferencial na estratégia acordada nesta quinta-feira.

A comissária da Saúde, Stella Kyriakides disse que este "contrato de nova geração" vai continuar a "exigir" que a produção seja "baseada na UE e que componentes essenciais sejam obtidos dentro da UE".

"Actualmente 40% da população adulta da União Europeia já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 17% está inteiramente vacinada", disse a comissária, frisando que "mais de 20 milhões de vacinas estão a ser administradas semanalmente na União", ao passo que, "nas primeiras semanas de janeiro", este número não passava das "poucas centenas de milhares".

Isto tem contribuído para que uma melhoria "na situação epidemiológica (...) em toda a UE desde meados de abril", com uma quebra de "39% de novos casos" de infeções por coronavírus, apontou a comissária, acreditando que estes dados vão "continuar a aumentar", embora admita que está a encarar o verão com um "prudente otimismo".

Em Portugal, a ministra da Saúde assume que a economia é uma das suas preocupações, mas, à medida que avançam as primeiras fases de vacinação, Marta Temido afirma que o país tem cada vez mais condições para abrir novos setores.

"Os resultados já se começam a ver neste momento, com a diminuição de cuidados hospitalares, e ainda de uma forma mais nítida da necessidade de cuidados intensivos", disse a ministra, lembrando que a estratégica de vacinação teve como objetivo prioritário "salvar vidas", mas já pode "avançar para outros grupos da população".

"Em primeiro lugar dos grupos associados à funções essenciais do Estado. E a opção foi desde o primeiro momento garantir a proteção dos serviços de saúde. E, seguidamente, naturalmente que nos preocupa a abertura da economia", admitiu Marta Temido, adiantando que, à medida que o processo de vacinação progredir, será alargada a todo o país a estratégia que está a ser seguida no Algarve, de vacinação da faixas etárias mais jovens.

"Teremos, no final deste mês, a totalidade da vacinação completa do primeiro grupo prioritário, que contribui para a necessidade da maior procura de serviços de saúde, e até de legalidade, protegida. Estamos a avançar para os restantes grupos, e naturalmente que as estratégias particulares de proteção são tidas em consideração, e é isso que está a acontecer também na região mais a sul do país", afirmou a ministra.

