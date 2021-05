UE tem sido "equívoca" em relação a Israel? Eis o que defendem os eurodeputados do PSD, PCP, PS e BE

Na véspera de uma reunião de emergência dos ministro dos Negócios Estrangeiros para discutir a escalada de violência no Médio Oriente, a TSF dá a conhecer as posições dos quatro eurodeputados em torno da celeuma e das respostas do Executivo comunitário.