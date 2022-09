UE vai adquirir aviões e helicópteros de combate a incêndios

Ursula von der Leyen © Frederick Florin/AFP

Por Lusa 14 Setembro, 2022 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União Europeia (UE) vai comprar 10 aviões e três helicópteros de combate a fogos florestais, duplicando a sua capacidade, anunciou esta quarta-feira, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"A União irá comprar 10 aviões anfíbios ligeiros e três novos helicópteros para acrescentar à nossa frota", anunciou Von der Leyen, destacando que a UE necessita de mais meios, dado que os incêndios florestais são "cada vez mais frequentes e mais intensos".

Com esta aquisição, será duplicada a capacidade da UE para combater incêndios no próximo ano.

"Nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora", disse a líder do executivo comunitário, intervindo no seu terceiro discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu.

Em Portugal, segundo dados do Instituto de Conservação da Natureza, desde 01 de janeiro, mais de 100 mil hectares de floresta arderam.