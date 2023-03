UE vai financiar com mil milhões de euros compra conjunta de munições para a Ucrânia

© Anatolii Stepanov/AFP

A União Europeia instou, esta segunda-feira, os Estados-membros a enviarem "imediatamente" munições, nomeadamente, artilharia de longo alcance, para a Ucrânia. De acordo com o jornal espanhol El Pais, para incentivar e agilizar as entregas a Kiev, a Comissão Europeia planeia ainda financiar com mil milhões de euros a compra conjunta dessas munições, através de um pacote de apoio extraordinário.

A frente do conflito na Ucrânia concentra-se, agora, na região do Donbass. Em Bakhmut, a situação é cada vez mais extremas, com ataques constantes das forças do Kremlin, que já controlam três dos quatro flancos da cidade da província de Donetsk.

Volodymyr Zelensky, que se refere diariamente à situação militar no país, reconheceu as dificuldades que o Exército da Ucrânia enfrenta em Bakhmut.

Bakhmut, cidade que teve os nomes Artemivsk ou Artyomovsk na época soviética, é uma zona de grande importância estratégica para as forças russas por permitir o estabelecimento de um corredor de apoio logístico no leste da Ucrânia.

Segundo Moscovo, a cidade está cercada por combatentes contratados pela companhia de mercenários Wagner, da Rússia, sendo a maior parte reclusos que se encontravam no sistema prisional russo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro passado uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou milhares de civis, causando ainda a fuga de milhões de pessoas, algumas para fora do país.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Nos últimos meses em que a Ucrânia está em confronto armado após a invasão russa em fevereiro passado, a UE mobilizou 2,2 mil milhões de euros em apoio financeiro a Kiev.