Último bordel legal fecha as portas em Taiwan

O último bordel a operar legalmente em Taiwan anunciou o encerramento este mês, em parte devido à pandemia da Covid-19, o que poderá significar o fim destes negócios, regulamentados em 1956, disse fonte policial.

O Tiantianle, localizado em Taoyuan, no noroeste da ilha, era o único bordel que funcionava segundo as regras, e a proprietária comunicou às autoridades que encerraria a 1 de junho, revelou fonte policial à agência taiwanesa Central News Agency (CNA).

Caso o negócio não volte a abrir as portas a partir de 1 de julho, a licença será revogada, de acordo com a legislação vigente, acrescentou a fonte.

As quatro mulheres que aí trabalhavam deixaram o negócio devido às perdas de rendimentos durante a pandemia, além da concorrência da prostituição online, que é ilegal em Taiwan, escreveu a agência de notícias EFE.

A ilha regulamentou estes negócios em 1956, embora com o respeito por determinadas condições: posse de licença e obrigatoriedade de encerrar após morte do proprietário, na expectativa de acabar gradualmente com a prostituição.

Desde então, de acordo com meios de comunicação social locais, citados pela agência CNA, cerca de 500 bordéis operaram legalmente, embora em 2018 apenas quatro mantivessem as portas abertas, incluindo o Tiantianle.

O governo de Taiwan procedeu à revisão da Lei da Manutenção da Ordem Social em 2011, para permitir aos governos locais o estabelecimento de 'bairros da luz vermelha'.

Apesar das alterações legislativas, não foi criado nenhum bairro do género.