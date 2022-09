Último reator a operar na central nuclear de Zaporijia foi desligado

A operadora estatal ucraniana Energoatom anunciou o encerramento do sexto reator da central de Zaporijia © Vladimir Gook/Wikimedia Commons (arquivo)

Por Lusa/TSF 05 Setembro, 2022 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O último reator em funcionamento na central nuclear ucraniana de Zaporijia, a maior da Europa e ocupada pelas forças russas, foi desligado da rede esta segunda-feira, disse a operadora estatal ucraniana Energoatom.

Relacionados Agência nuclear da ONU inicia missão permanente na central nuclear de Zaporijia

"O reator número seis foi desligado e desconectado da rede", disse a Energoatom na rede social Telegram, alegando um incêndio "que ocorreu por causa de um bombardeamento" e danificou uma linha de energia que liga esta central à rede ucraniana.

Este reator foi o único a operar entre as seis unidades desta central.

No sábado, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), cujos especialistas estão no local, já tinha anunciado o desligar do reator número cinco, também devido ao dano a uma linha de energia após um bombardeamento.

Os outros quatro reatores em Zaporijia estão desligados há várias semanas.

Este mais recente incidente ocorre após uma visita na sexta-feira de uma delegação da AIEA à central, que é motivo de discórdia entre Kiev e Moscovo e cujo local foi bombardeado várias vezes, aumentando o receio de um desastre nuclear.

Durante várias semanas, russos e ucranianos acusaram-se mutuamente por esses bombardeamentos.

Com seis reatores com capacidade de 1.000 megawatts cada um, esta central caiu nas mãos das tropas russas em março, logo após o início da invasão da Ucrânia.