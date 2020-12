Um ano às avessas. As fotos mais insólitas de 2020

Por Carolina Rico 22 Dezembro, 2020 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

O ano que agora termina foi surreal. A pandemia de Covid-19 dominou a atualidade e obrigou pessoas de todo o mundo a encontrar soluções criativas para continuar a trabalhar, praticar desporto e conviver em confinamento. Houve quem improvisasse máscaras, outros - artistas, jogadores de futebol ou padres - improvisaram plateias.

Num ano ainda marcado pelas eleições presidenciais norte-americanas, foi também notícia a mosca que pousou durante mais de dois minutos em cima da cabeça do vice-presidente republicano Mike Pence. E São Francisco, as partículas de fumo do grande incêndio deflagrou durante semanas na Califórnia ficam suspensas no ar, provocando um fenómeno que transformou a cidade num verdadeiro filme distópico.

