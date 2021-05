© Reproducao parcial da capa do jornal Guardian Weekly

Um ano depois... um ano depois da morte de George Floyd é a capa da Guardian Weekly, o título a letras amarelas, sobre uma foto de um homem afro-americano, braços abertos, joelho direito no chão, à frente de um batalhão de polícias... escreve este best of semanal do jornal Guardian, que já está disponível mas com data da próxima sexta-feira, "como o homicídio de George Floyd mudou o mundo"...

Será? "Um ano que me arrancou o coração"... o USA Today faz reportagem com a irmã de George Floyd, assassinado há um ano pelo polícia Derek Chauvin há um ano em Minneápolis. LaTonya Floyd mantém um jornal dobrado com uma foto de primeira página do assassino de seu irmão no banco do carro de vidros escuros. Todos os dias, ela olha nos olhos a foto de Derek Chauvin, tentando decifrar por que o polícia se ajoelhou no pescoço de George Floyd por mais de nove minutos enquanto o irão estava algemado e implorava por ajuda até ao momento em que a vida se apagou. Diz que tentar saber o porquê, lhe deu razão para viver e continuar a respirar.

O processo dos presos do independentismo catalão faz mexer a política em Espanha....

Manchete do La Vanguardia: "Sánchez prepara o terreno para indultar os presos do procés"... O La Razón pica mais o presidente do governo: diz que Sánchez quer ser o pacificador com a Catalunha como Zapatero foi com a ETA... diz que a Moncloa, a sede do governo, está a dar sentido histórico ao fim do conflito e põe aspas no conflito.

Manchete do El País esta quarta-feira: "Sánchez defende os indultos frente a vinganças ou revanchismos"... a decisão que o presidente do governo venha a tomar vai ter em conta valores como a "concórdia"... e apela ao mesmo sentido de lealdade que a oposição teve quando foi para aplicar o artigo 155 da Constituição que suspendeu a autonomia catalã... o líder do PP Pablo Casado afirma que cumprir a lei não é vingança e vai recorrer de qualquer indulto que venha a ser decretado para os políticos catalães detidos... Ainda na primeira do El país, "os fantasmas escondidos de Ceuta"... Dezenas de migrantes refugiam-se em bosques, pequenas baías e até em esgotos... é a reportagem de Maria Marin em Ceuta... São os meninos que não foram expulsos de Marrocos desde a entrada em massa na semana passada e que não querem voltar. Estão feridos, cansados, sujos. Comem apenas graças aos populares de Ceuta. Centenas de jovens foram detidos desde quarta-feira da semana passada.

O le Temps da Suiça põe a grande cimeira do ano em manchete: "Putin-Biden em Genebra: a cimeira do possível degelo" e o cartoon de Patrick Chappate mostra o ditador Lukashenko em cima da torre de controlo do aeroporto de Minsk, um avião a descolar... por cima, o titulo, "A União Europeia unida contra a Bielorrússia"...

O jornal O país em Angola diz que por mais de 1 milhão de kuanzas os cidadãos tentam vender ossos humanos em Cabinda. Pouco mais de 1200 euros.