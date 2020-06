"Um ataque à História? Não, o derrube (da estátua) de Olston foi a História ela própria"

© Reproducao da capa do jornal The Guardian

O caso da morte de George Floyd provocou já baixas no New York Times...a notícia vem como manchete do rival Guardian... na edição australiana, mas vai dar ao mesmo que estes dois competem à escala global no online... Conta então o Guardian australiano que um editor de editoriais e opinião do New York Times demitiu-se na sequência de uma onda de protestos depois de um controverso artigo de um jovem senador republicano do Arkansas, Tim Cotton, que mandava avançar as tropas sobre os manifestantes... entretanto, já veio dizer que isso era só no caso de a polícia já não ter condições para o fazer... no dia 3 de junho, numerosos jornalistas e antigos jornalistas do NYT criticaram o jornal por ter publicado um artigo assim, o jornal dia 5 pediu desculpas, reconheceu que não devia ter sido publicado... no domingo teve de anunciar que James Bennet se demitia das funções com efeito imediato.

Precisamente no New York Times, mas na edição online, "Cidades americanas estão rapidamente a repensar os orçamentos das polícias"... podia ser no sentido de os engordar, aos orçamentos, para que a polícia tivesse, por exemplo, formação antirracista... não, dirigentes eleitos locais e estaduais consideram várias coisas, que vão desde diminuir orçamentos à exigência de maior responsabilização. Ontem nos Estados Unidos, a noite foi calma, mas os protestos continuam em todo o país

No USA Today, há uma sondagem que demonstra a quebra de confiança dos norte-americanos na polícia e há ecos do caso Emmett Till... A morte de George Floyd, diz o jornal, pode ser o ponto de viragem na luta pela justiça, como foi o assassínio de um rapaz negro, Emmett Till, em 1955. A sondagem demonstra o aumento da percentagem daqueles que têm uma visão muito desfavorável sobre a polícia... aumentou de 18 para 31% entre os americanos brancos, de 44 para 54% entre os americanos negros, de 25 para 36% entre os latinos, de 18 para 44% entre os asiáticos. E por falar em sondagem, há uma da CNN que dá a maior diferença de sempre entre Donald Trump e Joe Biden... 41 para o presidente, 55 para o candidato democrata.

O Fígaro destaca em manchete a crise na América: "a fratura racial no coração da presidencial"... o debate em torno das reivindicações provocadas pelo assassinato de Floyd vão estar no centro da batalha pela Casa Branca.

No Liberation, na capa, o presidente é outro, o francês Emmanuel Macron, que surge ao lado do ministro do interior (MAI) Casta... estava em silêncio... o jornal escreve... "racismo, violência policial... "E Casta manifesta-se", reafirmando os valores da polícia francesa. Mas "para lá das palavras, as medidas são limitadas", escreve o Liberation.

Noutro jornal francês, o económico La Tribune, a indicação de que a BP, gigante, dos combustíveis, vai despedir duas mil pessoas.

No Jornal de Angola, o combate à Covid-19 já custou 43 mil milhões... os gastos são hoje apresentados aos deputados...

O Jerusalem Post, de Israel, revela em manchete que os Estados Unidos esperam o OK de Benny Gantz, o rival agora aliado de Netanyahu no governo, esperam a concordância dele para darem eles, Estados Unidos, luz verde à anexação dos territórios árabes ocupados na Cisjordânia.

Nos jornais espanhóis o El País, tem na capa a foto da homenagem - ajoelhados, ou um joelho no chão, estiveram assim 8m 46seg, estiveram assim os congressistas do partido democrata, com Nancy Pelosi à frente... 8m 46 segundos foi o tempo que durou o o joelho do polícia em cima do pescoço de Floyd. No Congresso americano, os democratas vão lançar um conjunto de medidas de reforma da polícia e já apostam num novo slogan para a campanha: "respira e vota".

Regresso ao El País, também está na primeira do La Razón, a Procuradoria investiga o antigo monarca, Juan Carlos, por dinheiro recebido de comissões em negócios com o comboio de alta velocidade... O La Razón diz que o Rei emérito não vai ser citado pois só poderia ser julgado por casos posteriores à abdicação...

No La Vanguardia, o governo planeia deixar Barcelona na fase 2 do desconfinamento até ao final do estado de alarme... a proposta, que ainda se debate, poderia deixar a capital catalã como a única do território de Espanha sem avançar para a fase seguinte.

No Reino Unido, o Daily Telegraph deixa um alerta que interessa a muitos: as escolas podem ficar fechadas para lá de Setembro...

No Daily Mirror, a declaração da polícia alemã sobre Maddie McCann: "temos provas de que está morta"...

No Guardian, "proposta para desarmar tensões conforme os protestos sobre o racismo aumentam"... ainda no Guardian, a declaração de um historiador sobre o derrube da estátua, em Bristol, do comerciante de escravos Colston... Afirma David Olusoga: "um ataque à História? Não, a queda de Olston foi a História ela própria"...