Um bilionário a cada 17 horas durante a pandemia. Pequim é a cidade com maior concentração

Durante o tempo de pandemia, a lista habitual da Forbes, que reúne os bilionários de todo o mundo, cresceu em um terço, para o número de 2755. O jornal The Washington Post dá conta do contraste entre o crescimento das grandes fortunas e a crise de origem pandémica que muitos países atravessaram durante o ano de 2020.

Neste 35.º ranking anual da Forbes, a lista de fortunas na ordem dos milhares de milhão passou de incluir 660 personalidades para enumerar 2755 pessoas. Trata-se de um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Há 493 estreantes, e sete em oito dos mencionados tornaram-se mais ricos do que eram antes da pandemia.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, tem uma fortuna estimada em 177 mil milhões de dólares (149.178.255.000 euros), e lidera a lista. Logo em segundo lugar aparece Elon Musk, diretor-executivo da Tesla, com 151 mil milhões de dólares (127.265.065.000 euros). Ainda no top 5, aparecem Bernard Arnaut, que possui um império de 70 marcas de luxo e de beleza, tais como a Louis Vuitton e a Sephora, Bill Gates, fundador da Microsoft, e Mark Zuckerberg, fundador da empresa Facebook.

Dos 2755 listados, apenas 316 são mulheres, o que equivale a 11%. A mulher mais rica da lista é a francesa Francoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L"Oreal. O segundo lugar ocupado por uma mulher pertence a Alice Walton, filha do fundador do Walmart, e a terceira posição no pódio pertence a Mackenzie Scott, autora e ex-mulher do homem mais rico do mundo: Jeff Bezzos.

De acordo com a BBC, a lista da Forbes mostra que Pequim é hoje a cidade onde se concentram mais grandes fortunas. Este ano, a capital chinesa adicionou 33 bilionários à sua lista, para um total de cem bilionários. Nova Iorque fica atrás por pouco, com 99 residentes com fortunas na ordem dos milhares de milhão, depois de sete anos de liderança mundial.

O crescimento tecnológico chinês, as ações no mercado e a contenção mais rápida da Covid-19 em território chinês ajudam a explicar o fenómeno. Quando contabilizados os patrimónios, no entanto, a soma das fortunas continua a ser superior no grande centro económico norte-americano. A China tem agora 698 bilionários e os Estados Unidos da América contabilizam 724.

Há mais 210 bilionários chineses nesta lista da Forbes. O mais rico é Zhang Yiming, criador da aplicação TikTok.

Este ano, a cada 17 horas, surgiu um novo bilionário. Os cálculos da Forbes baseiam-se no património líquido, utilizando os preços das ações e as taxas de câmbio de 5 de março.