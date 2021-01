Um em cada cinco hospitalizados em Espanha tem Covid-19. Comunidades autónomas aumentam restrições

© Rammn de la Rocha/EPA

Por Joana Rei, correspondente da TSF em Espanha 22 Janeiro, 2021 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Espanha registou esta quinta-feira 44.357 infetados por coronavírus, um novo recorde de casos no país. Há semanas que os números não param de crescer, mas os especialistas acreditam que o pico pode estar perto e que, a partir daí, será possível começar a achatar a curva. "A incidência continua a crescer, é verdade, mas os aumentos são cada dia menores e que, por isso, parece que estamos a chegar à zona de inflexão",diz Fernando Simón, diretor do centro de Alertas e Emergências. "A partir daí, é de esperar que os casos comecem a descer".

Apesar disso, a pressão nos serviços hospitalares continua a ser muito forte e Simón lembra que mesmo que o número de casos comece a descer, vai demorar até que os hospitais sintam algum alívio. "Um em cada cinco cinco pacientes hospitalizados em Espanha tem coronavírus. São dados muito altos e que vão descer de maneira lenta. Talvez só daqui a uma semana possamos começar a sentir algum alívio", explica.

A variante britânica, para já, não é motivo de preocupação, uma vez que representa ainda percentagens muito baixas. No entanto, é de esperar que a incidência da nova variante aumente nos próximos meses. "Neste momento a incidência da estirpe britânica está claramente abaixo dos 5%. No entanto, tendo em conta a margem de progressão que tem tido no Reino Unido e na Irlanda, lá para o mês de março pode ser uma variante dominante em Espanha, na ordem dos 40% ou 50%", avisa.

Mais restrições

Perante o aumento dos casos, nos últimos dias várias comunidades autónomas reforçaram as suas medidas. Mas num esquema de Governo onde o poder está transferido para as autonomias, Espanha volta a viver 17 planos de restrição diferentes: tantos quantas as comunidades existentes.

Assim, na Comunidade Valenciana, na Andaluzia e na Galiza, os bares e restaurantes têm de fechar às 18.00 horas e na Catalunha, a maioria tem de o fazer às 15.00 horas a não ser os que funcionem com take away. Nas Ilhas Baleares, na Extremadura, e no País Basco os estabelecimentos de restauração estão mesmo encerrados até nova ordem. E em Navarra só podem servir nas esplanadas e até às 21.00 horas.

De resto, as reuniões sociais estão autorizadas para quatro ou seis pessoas, na maioria, mas algumas comunidades já as restringiram apenas ao agregado familiar.

O estado de emergência actual, aprovado até 9 de maio, não contempla confinamentos domiciliários, como os de Março, nem o recolher obrigatório antes das 22.00horas. As comunidades têm pedido ao Governo que lhes permita adiantar a hora deste recolher obrigatório, mas o Executivo têm-se negado, dizendo que o resto de medidas possíveis são suficientes para conter a pandemia.

Na base desta recusado Governo poderia estar a difícil relação que mantém com a oposição desde o início da legislatura. Aprovar novas medidas implicaria submeter o estado de emergência a uma nova votação no Parlamento, onde a oposição tem feito a vida difícil ao Executivo. Recorde-se que o estado de emergência atual foi aprovado com o voto contra do Vox e a abstenção do PP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19