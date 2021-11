Um gesto que aprendeu no TikTok salvou-lhe a vida

© canadianwomen.org

A jovem de 16 anos estava desaparecida há dois dias quando a polícia do Kentucky recebeu o telefonema de um automobilista. O homem alertou para uma rapariga em perigo e muito agitada que seguia no carro que circulava à frente dele na autoestrada.

A rapariga estava a usar um gesto que foi ensinado no TikTok como um alerta de que alguém corre perigo, nomeadamente alguém vítima de violência doméstica. É um alerta silencioso e que pode ser feito sem que o agressor perceba.

No ano passado, a "Women's Funding Network", uma organização dedicada a ajudar mulheres e meninas, criou o gesto e o vídeo do grupo acabou por tornar-se viral.

O homem que seguia no carro percebeu a aflição da adolescente e depois de contactar a polícia ainda fez vários quilómetros sempre com o veículo em vista para ajudar as autoridades. A polícia acabou por intercetar o carro e deteve o raptor de 61 anos. Os agentes admitiram não conhecer o gesto feito pela jovem, mas consideraram-no um instrumento fantástico que pode salvar vidas.

O porta-voz da polícia disse esperar que a divulgação deste caso ajude a que o gesto seja aprendido em todo o mundo.