Um inferno de proporções mitológicas na Europa. Segunda onda de calor pode bater recordes

Por Carolina Rico 17 Julho, 2023 • 11:38

O sul da Europa vai ser atingido nos próximos dias pela segunda onda de calor no espaço de uma semana. Depois do anticiclone Cerberus, Itália, Grécia, Espanha e outros países banhados pelo Mediterrâneo serão atingidos pelo sistema de alta pressão atmosférica Charon.

Os dois anticiclones, batizados com o nome de duas figuras da mitologia grega - Charon, o barqueiro que transportava as almas para o inferno de Hades e Cerberus, o cão de três cabeças que guardava a porta do mundo dos mortos - deixam várias cidades sob alerta vermelho.

A Organização Meteorológica Mundial prevê que esta semana as temperaturas no continente europeu atinjam os valores mais altos de sempre, com os termómetros a ultrapassar 45 ºC em várias cidades italianas.

Mediterranean countries continue to bake in an intense heatwave, and temperature records may be broken. Heed the warnings and advice from national meteorologists to stay safe. Map via @CopernicusECMWF #StateOfClimate



https://t.co/wHR6Vgg7UA pic.twitter.com/qvBrgSOfE0 - World Meteorological Organization (@WMO) July 17, 2023

Também o oeste, sul e sudeste dos Estados Unidos mais de 80 milhões de pessoas estão a ser afetadas por uma onda de calor descrita como "sufocante" pelos serviços meteorológicos. Na Califórnia, os termómetros no Vale da Morte atingiram este domingo os 53 ºC.

A nível mundial, junho foi o mês mais quente desde que há registo, segundo a agência europeia Copernicus e as agências americanas NASA e NOAA, e a primeira semana de julho foi também a mais quente de sempre, segundo dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

De acordo com um estudo recente da revista científica Nature Medicine, no verão passado, as temperaturas elevadas causaram mais de 60.000 mortes na Europa, a maioria em Itália, Grécia, Espanha e Portugal.