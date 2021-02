Um matemático fez as contas: todo o coronavírus do mundo cabe numa lata de Coca-Cola

É possível chegar a um volume total de cerca de 120 mililitros © Rui Coutinho

Tudo começou com um desafio de um jornalista da rádio BBC. "Como calcular e ilustrar o volume de carga viral na totalidade", perguntava-se. Será tão elevado quanto o de uma piscina olímpica ou tão limitado quanto o de uma colher de chá? O matemático Christian Yates quis saber, e explicou tudo num artigo da BBC.

A primeira aproximação que Christian Yates fez foi desprezar a carga viral dos animais e considerar apenas a que os seres humanos transportam. De acordo com o Our World in Data, todos os dias meio milhão de pessoas testam positivo à Covid-19, mas, atendendo à quantidade de assintomáticos ou de pacientes que optam por não serem testados, o número concreto de casos diários é de três milhões, estima o Institute for Health Metrics and Evaluations.

O matemático também considerou que, dado que a carga viral num doente depende do tempo que passou desde a infeção - atinge um pico até aos seis dias, e depois entra em declínio -, há casos que contribuem mais e menos para a soma.

Depois, era necessário calcular o número de partículas de vírus que as pessoas alojam em qualquer momento durante a infeção. Como sabemos aproximadamente como a carga viral muda ao longo do tempo, é suficiente ter uma estimativa da carga viral máxima, concluiu Christian Yates. Para esse cálculo, baseou-se num estudo por publicar que avalia o número de partículas virais por grama numa série de tecidos de macacos infetados, e adaptou os resultados à escala dos seres humanos. As aproximações apontam para um pico de carga viral entre mil milhões e cem mil milhões de partículas, mas o matemático usou o número médio de 10 mil milhões.

Quando somadas todas as contribuições para a carga viral de cada um dos três milhões de pessoas que foram infetadas nos dias anteriores (assumindo que essa taxa seja aproximadamente constante), é possível compreender que há 200 mil biliões (2x10¹⁷) de partículas de vírus no mundo a qualquer momento.

A grandeza do número pode impressionar, sobretudo quando se estima que seja aproximadamente similar à quantidade de grãos de areia do planeta.

No entanto, ao calcular o volume total, compreende-se que as partículas de SARS-CoV-2 são extremamente pequenas. As estimativas do diâmetro variam de 80 a 120 nm. O raio do SARS-CoV-2 é mil vezes mais fino do que um fio de cabelo humano. Para o cálculo, foi usada o valor médio de 50 nm para o raio, por isso o volume de cada partícula está estimado em 523.000 nanómetros cúbicos.

Multiplicando este volume muito pequeno pelo número muito grande de partículas em circulação no mundo, é possível chegar a um volume total de cerca de 120 mililitros.

