Um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia na primeira semana

Filippo Grandi, Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para os Refugiados © Salvatore Di Nolfi/EPA

A primeira semana de guerra entre a Ucrânia e a Rússia provocou um milhão de refugiados que fugiram do país invadido, de acordo com o Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi.

"Em apenas sete dias, vimos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos", publicou Grandi no Twitter.

O Alto Comissário da ONU para os Refugiados diz ainda que "para milhões de outros, dentro da Ucrânia, é hora das armas caírem para que a assistência humanitária os possa alcançar e salvar vidas".

Filippo Grandi planeava viajar nos próximos dias para a Romênia, Moldávia e Polónia, três dos países que recebem esse fluxo de refugiados e que fazem fronteira com a Ucrãnia.

De acordo com dados da guardafronteiriça da Polónia, mais de 500 mil pessoas entraram no país a partir da Ucrânia até esta quarta-feira. Na terça-feira, um balanço da ONU indicava que outras 115 mil pessoas fugiram para a Hungria e cerca de 80 mil foram para a Moldávia.

