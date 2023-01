"Um míssil levaria um minuto." Boris Johnson revela a ameaça que recebeu de Putin

Boris Johnson descreveu a conversa telefónica que teve com Putin antes da invasão da Ucrânia © AFP

O antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou, num documentário realizado pela BBC, que recebeu ameaças de Vladimir Putin, ao dizer-lhe durante uma conversa telefónica antes da invasão da Ucrânia, que "um míssil levaria um minuto".

Nesta entrevista, que faz parte do documentário que será emitido esta segunda-feira pela BBC, Boris Johnson descreve a "longa" e "extraordinária conversa" que teve em fevereiro do ano passado com o líder do regime russo.

Boris lembra o que lhe disse Putin: "Boris, diz-me que a Ucrânia não vai aderir tão cedo à NATO?". O primeiro-ministro britânico tentou perceber o que significava "tão cedo" e sublinhou o apoio à Ucrânia. O presidente russo depois ameaçou-o.

"Boris, eu não lhe quero fazer mal, mas um míssil, levaria um minuto", relata o antigo chefe do executivo britânico, que sublinhou "o tom descontraído" de Putin.

"Penso que, tendo em conta o tom descontraído que reinava, o distanciamento que parecia ter, ele estava apenas a brinca com as minhas tentativas de convencê-lo a negociar."

Boris Johnson deixou o Governo britânico em setembro do ano passado, mas continua a manifestar o apoio incondicional à Ucrânia. Recentemente esteve em Kiev reunido com Volodymyr Zelensky.