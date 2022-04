Um morto e 11 feridos em tiroteio durante um concerto em Dallas

© Photo by Max Fleischmann on Unsplash

Uma pessoa foi morta e 11 ficaram feridas durante um tiroteio num concerto ao ar livre em Dallas, no Texas, Estados Unidos da América (EUA), disse no domingo a polícia.

Elementos das autoridades foram chamados a um campo no sudeste de Dallas, onde se realizava um concerto, informou a polícia em comunicado.

Uma investigação preliminar revela que durante o concerto uma pessoa disparou uma arma para o ar e outro indivíduo desconhecido disparou uma arma na direção da multidão.

Perto do palco, a polícia encontrou Kealon Dejuane Gilmore, de 26 anos, caído no chão com um tiro na cabeça. Gilmore morreu no local.

A polícia diz que outras 11 pessoas foram baleadas durante o concerto.

Todas as pessoas feridas foram levadas para hospitais por ambulância ou em veículos particulares.

Uma pessoa estava em estado crítico e as outras encontravam-se estáveis. Três dos feridos são menores, disse a polícia.

Ninguém foi detido, enquanto a polícia continua a investigar o que motivou o tiroteio.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Dallas, Eric Johnson, classificou o tiroteio como "horrível e inaceitável".

"A segurança pública continua a ser a nossa principal prioridade, e estarei em contacto com o chefe de polícia Eddie Garcia para ver o que mais pode ser feito para impedir esse tipo de violência na nossa cidade", disse Johnson.

O tiroteio aconteceu duas semanas depois de 10 pessoas terem sido baleadas, em 19 de março, durante uma festa de Primavera num local de eventos em Dallas.