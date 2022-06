Um morto e 15 feridos após temporal em França

© Photo by Anandu Vinod on Unsplash

Por Lusa 05 Junho, 2022 • 10:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas nas últimas horas em França, duas delas com gravidade, após uma noite de chuva e granizo, com os serviços meteorológicos franceses a registarem também mais de 50 mil relâmpagos.

O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, confirmou este domingo o balanço inicial de vítimas, após ter estimado que os bombeiros franceses tinham efetuado cerca de 3400 intervenções durante a noite.

Segundo o governante, a vítima mortal foi uma mulher de 30 anos que foi apanhada num deslizamento de terras em Rouen, no noroeste de França. Entre os 15 feridos está uma rapariga de 13 anos que se encontra em estado crítico.

Gérald Darmanin anunciou também que irá propor na segunda-feira que seja declarado o estado de catástrofe natural no país, tendo em conta os danos causados, especialmente nas culturas agrícolas, com destaque para as vinhas, afetadas pelo granizo.

As autoridades meteorológicas francesas avisaram que as tempestades poderão repetir-se hoje no leste do país, especialmente na Alsácia, Lorena e Borgonha, embora as autoridades tenham retirado gradualmente o estado de alerta laranja declarado no sábado ao fim da tarde em mais de 65 departamentos do país.