Um morto e cinco feridos em desabamento de estacionamento em Nova Iorque

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas num desabamento de um estacionamento de quatro andares em Lower Manhattan, adiantou esta terça-feira o corpo de bombeiros de Nova Iorque.

O estacionamento, construído em 1957, é uma estrutura de quatro andares acima do solo, como é costume em Nova Iorque, sem subsolo, e está localizado na Ann Street, junto à universidade privada Pace.

O edifício fica também a poucos quarteirões da autarquia e da ponte do Brooklyn e a cerca de 800 metros da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Por volta das 16:00 (21:00 em Lisboa), todos os quatro andares desabaram por razões desconhecidas, deixando os veículos empilhados uns sobre os outros, de acordo com imagens de vídeo gravadas espontaneamente.

O chefe de operações dos bombeiros de Nova Iorque, John Esposito, explicou que os seus operacionais encontraram seis pessoas no interior: um morto e cinco feridos que estão em condição "estável", noticiou a agência Efe.

Os bombeiros que participaram nas primeiras tarefas de resgate tiveram que abandonar o edifício, por receio de que os danos estruturais causassem outro desabamento.

As buscas foram prosseguidas com cães robôs e 'drones' para não colocar em risco as equipas de socorro.

O estacionamento era utilizado, por exemplo, por agentes do Gabinete do Xerife, mas nenhum destes foi atingido, de acordo com as primeiras informações.

"Parecia um terremoto", destacou Liam Gaeta, estudante da Pace University, acrescentando que ouviu "um grande barulho e um grande estrondo", antes de a sua universidade ter sido evacuada.

Outros alunos da Pace descreveram ter ouvido gritos e visto carros a caírem do prédio, noticiou a agência Associated Press (AP).