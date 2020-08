"Um protesto não vai mudar nada." Um morto e dezenas de feridos na Bielorrússia

Por TSF/Lusa 10 Agosto, 2020 • 10:40 Partilhar este artigo Facebook

Um homem morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas durante as manifestações em Minsk, no domingo à noite, em protesto contra o resultado anunciado das eleições presidenciais na Bielorrússia, que ditou a vitória do atual presidente, Alexander Lukashenko.

A informação sobre a vítima mortal tem como fonte a organização não-governamental de defesa de direitos humanos Viasna da Bieolorrússia.

"Um jovem foi vítima de um traumatismo craniano depois de ter sido atingido por um veículo" das forças da ordem durante as manifestações no centro da cidade, disse a ONG através de um comunicado.

A Viasna acrescenta que há dezenas de pessoas feridas e que se encontram neste momento em hospitais de Minsk.

Os militantes da oposição não aceitam o resultado oficial da votação de domingo. À TSF, o jornalista bielorrusso Alexander Papko diz não esperar "grandes protestos" na noite de hoje. "Algumas pessoas sairão à rua mas, depois do que viram ontem, não haverá muitas dispostas a enfrentar o sistema."

O jornalista bielorrusso Alexander Papko descreve à TSF um clima de intimidação. 00:00 00:00

Medo será uma palavra "muito forte" neste momento para descrever o que se passa. "Estão intimidados, hesitantes com o que vão fazer a seguir, mas percebem que fazer um protesto na rua não vai mudar nada."

"A ligação à internet foi bloqueada, a maioria dos sites de notícias também. A única forma de comunicar é por chamada de telemóvel, que pode ser escutada pelas autoridades", revela Papko.

Aceder à informação na Bielorrússia é praticamente impossível neste momento. 00:00 00:00

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, venceu as eleições presidenciais com 80,23% dos votos, anunciou hoje a agência de notícias estatal Belta, no dia seguinte ao escrutínio marcado por violência e acusações de fraude.

A grande rival de Lukashenko, a opositora Svetlana Tikhanovskaia, obteve 9,9% dos votos, de acordo com os primeiros resultados oficiais da Comissão Eleitoral bielorrussa.

No domingo, houve manifestações em várias cidades em protesto contra a vitória anunciada de Lukashenko, de 65 anos, para um sexto mandato presidencial consecutivo.

A polícia utilizou granadas sonoras e balas de borracha para dispersar os manifestantes no centro de Minsk, onde milhares de manifestantes se reuniram durante a noite.