Um morto em capotamento de autocarro com refugiados em Itália

Um autocarro que transportava cerca de 50 refugiados ucranianos capotou esta madrugada numa estrada principal no norte da Itália, matando uma pessoa, informaram os bombeiros italianos.

Segundo a rádio estatal italiana, há vários feridos resultantes do acidente na autoestrada A14 perto de Forli, cidade na região de Emilia-Romagna, no nordeste da Itália, que terão sido transportados para o hospital e os restantes foram retirados com segurança.

Os bombeiros tiveram de recorrer a dois guindastes para conseguir colocar o autocarro novamente na vertical e removê-lo da estrada.

O Ministério do Interior de Itália disse que o autocarro que capotou partiu da Ucrânia em direção a Pescara, uma cidade italiana portuária do Adriático.

Os passageiros foram levados para um complexo da polícia nas proximidades para uma primeira assistência e depois retomaram a viagem, segundo o ministério italiano.

Cerca de 35.000 refugiados ucranianos que fugiram da guerra entraram em Itália, a maioria deles pela fronteira nordeste com a Eslovénia.

A razão do capotamento do autocarro está a ser investigada pelas autoridades locais.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

