Um morto em operação antiterrorista na Bélgica

Por TSF/AFP 28 Setembro, 2022 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de uma operação anti-terrorista em Antuérpia na Bélgica. A informação foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Um porta-voz do Ministério Público da Bélgica, citado pela imprensa local, adianta que esta operação policial está relacionada com o tráfico de armas. Segundo a mesma fonte, foram cumpridos diversos mandados de busca.

A mesma fonte indicou que a operação foi lançada para conter "a preparação do ataque terrorista". Os procuradoras indicaram também que "várias armas e munições" foram apreendidas.

As autoridades estão a investigar ligações à extrema-direita e prometem detalhes quando a investigação for concluída. A vítima mortal que resultou desta operação antiterrorista envolveu-se num tiroteio com a polícia. O homem acabou por ser abatido.