Um museu de Siza e Castanheira premiado na China

© Reprodução parcial da capa do jornal Hoje Macau

Por Ricardo Alexandre 17 Fevereiro, 2021 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando a casa está doente, quando não ese consegue mudar a casa, mais vale mudar DE casa... Está no El País: o PP espanhol de Pablo Casado muda de sede, deixa a rua Génova na capital espanhola e aproveita para dizer que não responde por práticas ilícitas que outras direções do partido tenham cometido no passado. Mas será preciso ver o que dizem os tribunais, quando há vários processos de corrupção em curso que colocam em xeque o partido quando foi liderado por Mariano Rajoy... o partido vai criar uma equipa de controlo interno e um canal de denúncias anónimas.

Também na primeira do El País... o fecho de fronteiras na Alemanha provoca tensão na União Europeia... no momento são nove países da zona Schengen que limitam o trânsito por causa da pandemia...

O mesmo assunto da manchete do El País enche a capa do ABC... Casado repudia sede de Génova...

No Vanguardia, Casado culpa do fiasco as hipotecas do passado e venderá a sede do PP...

No La Razon, Casado deixa a sede de Génova e desloca os barões...

O Voz da Galiza traz notícias deste tempo... Na manchete, o corte nas doses da vacina da Moderna provoca novos atrasos no calendário de vacinação.

No Fígaro, em França, "Regionais: as eleições de alto risco para LREM, La Republique En Marche", o partido do presidente Emmanuel Macron. A quatro meses do escrutínio, o partido no poder está com dificuldades em encontrar candidaturas de peso. Antecipando resultados medíocres, o partido Macronista revê as ambições em baixa.

Na foto de capa, os jovens da Turquia vestem-se contra Erdogan; no editorial do jornal, o presidente turco é chamado "o sultão com pés de barro"...

No Le Monde, "COVID-19: risco de conflito entre gerações"... uma sondagem em França feita para o jornal, diz que cresce o ressentimento dos mais jovens para com os mais velhos... é a questão de uma "jovem geração sacrificada pelas medidas para proteger os que têm mais de 65 anos"... oito em cada dez inquiridos diz que são os mais jovens - até 34 anos - os mais esquecidos das decisões do governo para contrariar os efeitos da crise.

No Hoje Macau, há um projeto premiado de Siza Vieira na China... Siza Vieira e Carlos Castanheira... O atelié apresenta assim o MoAE -Huamao Museum of Art Education em Ningbo, na REpública Popular da China - é um pequeno Museu que é enorme por dentro (sempre são 5300 metros quadrados). "Encostado à Colina levita do terreno e ondula na forma. Intriga de elegância e de mistério. Por fora está suspenso da terra e ondula no seu revestimento metálico. Reflete as luzes dos dias, nunca repetidas. Que fazem que o volume se mexa e se transforme. Sempre. No interior a calma introspetiva nos espaços expositivos contrasta com os movimentos dos visitantes a circularem no enorme vazio. A dinâmica é ensino pela Arte. Um Museu tem que ter uma Alma Grande. Não importa o tamanho."