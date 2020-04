Um polícia morto e outro ferido após tiroteio com "múltiplas vítimas" no Canadá

O suspeito do tiroteio foi detido este domingo num posto de combustível em Enfield © EPA

Um polícia morreu e outro ficou ferido em Nova Escócia, no Canadá, após um tiroteio que resultou em "múltiplas vítimas" e na detenção de um suspeito, anunciou fonte policial.

"O nosso coração está cheio de tristeza, pois perdemos um dos nossos", referiu, em comunicado, o presidente do sindicato da Federação Nacional de Polícia, Brian Sauve.

Brian Sauve confirmou ainda que um segundo polícia ficou ferido enquanto cumpria o seu serviço. O suspeito do tiroteio, um homem de 51 anos, foi detido este domingo num posto de combustível em Enfield, na região da Nova Escócia, na sequência de um tumulto que começou no sábado à noite e que resultou em "múltiplas vítimas", segundo afirmou fonte policial, noticiado pela agência AP.

Uma porta-voz da Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Lisa Croteau, confirmou que a polícia recebeu uma chamada de alerta que assinalava "uma pessoa com armas de fogo" por volta das 22h30 de sábado, e que a investigação "evoluiu para uma situação de tiroteio".

Lisa Croteau confirmou ainda um tweet da RCMP que indicava a ocorrência de "múltiplas vítimas", mas sem precisar o número total ou confirmar se alguma dessas vítimas é mortal.

O incidente começou na pequena cidade rural de Portapique, com a polícia a aconselhar os moradores a trancarem-se nas suas casas.

Vários incêndios em edifícios também foram relatados pelos moradores, mas a polícia não confirmou imediatamente os detalhes.

"Nunca imaginei, quando fui dormir na noite passada, que iria acordar com a notícia horrível de que um atirador estava à solta na Nova Escócia", disse o responsável da região da Nova Escócia, Stephen McNeil. "O meu coração está com todos os afetados nesta situação terrível", disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Uma moradora local explicou que foi uma noite assustadora para a pequena cidade, com polícias armados a patrulharem as ruas e durante a manhã a ouvirem-se os helicópteros no ar à procura do suspeito.

O suspeito do tiroteio, Gabriel Wortman, está registado como dentista em Dartmouth, de acordo com o site da Sociedade de Dentistas da Nova Escócia.