Um projeto de saúde mental que levou estudantes portugueses até Barcelona

O projeto Talk2me é um dos 1500 projetos aprovados © DR

Por Maria Augusta Casaca 04 Maio, 2023 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O projeto concebido por três alunas da Escola Secundária de Vila Real de Santo António levou-as até Barcelona onde se encontram a participar no Campus do Challenge 2023, organizado pela Fundação La Caixa. "Ansiedade ou nervosismo, necessidade de desabafar mas vergonha de encarar um especialista cara a cara?", é assim que começa o site de apresentação do projeto Talk2Me, um dos cem finalistas.

Talk2Me é uma aplicação para ser colocada nos telemóveis e dirigida tanto a pessoas que frequentemente se sentem com problemas de saúde mental, como terem uma ansiedade permanente, ou que esporadicamente queiram apenas desabafar dos problemas do dia-a-dia.

Conheça o projeto Talk2me. 00:00 00:00

Catarina Nunes é uma das três estudantes que concebeu esta aplicação. Juntamente com as colegas Beatriz e Vitória, que frequentam o 11º ano do curso de Ciências e Tecnologia, pensaram que seria interessante que quem utilizasse a aplicação, pudesse falar através de um chat com um psicólogo. "Essa conversa ocorreria de forma anónima", explica a estudante.

As alunas algarvias consideram que a maior parte das vezes as pessoas não recorrem a um psicólogo por vergonha, por estarem cara a cara com um desconhecido a desabafar os seus problemas.

Se o seu projeto for levado para a frente, pensam que a aplicação pode ter do lado de lá psicólogos do Serviço Nacional de Saúde ou mesmo estudantes do último ano do curso de Psicologia Clínica.

Dos 1500 projetos que foram a concurso passaram 100, dos quais 97 são espanhóis e três são portugueses - dois de colégios privados da Parede e de Almada, e só este de uma escola pública.

Até ao próximo sábado as centenas de jovens que passaram esta fase do concurso estão em Barcelona a participar em diversas atividades. Destes 100 projetos, só quinze serão apurados e terão como prémio uma viagem final a Nova Iorque.

"Estar aqui e ter todo o conhecimento que temos vindo a adquirir, ver a nossa aplicação a crescer, já é um prémio mais que incrível", garante Catarina.