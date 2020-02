"Um renascer da vida." Continua na luta contra a "diabólica epidemia"

João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

"Há de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida..." (Al Berto)

Wuhan flutua nas ondas da esperança, não desespera e espera por um "renascer da vida".

Talvez finja, mas acredita na vida.

Wuhan acredita que os seus anjos, vestidos de branco e azul, não fingem.

Wuhan sabe que não são anjos caídos (expulsos do céu), pois estes lutam contra uma "diabólica epidemia".

E são milhares deles que abrem as suas "asas" para abraçar todos que desesperam neste "incêndio" devastador.

Anjos da guarda, que abdicaram dos seus e das suas próprias vidas para lutarem pelas vidas dos outros.

Não dormem, não param, não descansam e batalham com um sacrifício sobre-humano pela humanidade.

Guerreiros de luz que combatem por um amanhecer repleto de vida.

Quanto a mim, hoje, quero-me rever nalgumas palavras do nosso brilhante poeta Al Berto, no final do seu "Horto de Incêndio":

"Caminho com os braços levantados, e com a ponta dos / dedos acendo o firmamento da alma / espero que o vento passe... escuro, lento..."

Alguns factos de vida para hoje:

- 32.395 trabalhadores médicos no terreno;

- 11 hospitais temporários;

- 400 zonas de quarentena;

- 59 mil camas hospitalares;

- Na China: mais de mil altas por dia nos últimos nove dias;

- Fora de Hubei: taxa de novos casos a decrescer há 16 dias consecutivos.

João Pedrosa em Wuhan (21 de Fevereiro de 2020, Dia Internacional da Língua Materna)

