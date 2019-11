Sismo de magnitude 6.0 sentido na Grécia

Ilha de Creta é um dos principais destinos turísticos da Grécia © Pixabay

Um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter foi esta manhã registado a noroeste de ilha de Creta, na Grécia.

O abalo foi captado pelos sismógrafos do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e do Serviço Geológico dos Estados Unidos às 09h23 locais (07h23 em Lisboa), com epicentro a uma profundidade de 71 quilómetros, avança a Reuters.

Foi sentido em Creta, a maior ilha da Grécia, e em várias partes do país, incluindo em Atenas. Não há até ao momento indicação de vítimas ou danos.

Este é o terceiro grande sismo nas Balcãs em pouco mais de 24 horas. Na terça-feira um sismo de magnitude 5,4 foi sentido na Bósnia outro de magnitude 6,4 atingiu a Albânia, seguido de quatro réplicas com magnitudes entre os 4,8 e os 5,4 na escala de Richter. Pelo menos 21 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.