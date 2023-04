"Uma bofetada na cara." Ucrânia constesta presidência russa do Conselho de Segurança da ONU

© Yuki Iwamura/AFP (arquivo)

A presidência russa do Conselho de Segurança da ONU "é uma bofetada na cara da comunidade internacional", disse este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, através da rede social Twitter.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

Este cargo é cerimonial e rotativo entre os 15 membros do organismo e, neste mês de abril, é Moscovo quem vai assumir esta posição, apesar de Kiev ter pedido aos membros do Conselho de Segurança que bloqueassem esta mudança. Os Estados Unidos afirmaram que não podiam impedir a Rússia, um membro permanente, de assumir a presidência.

Numa entrevista à Agence France-Presse, na sexta-feira, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que a Rússia não deveria ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas explicou que não é possível fazer essa alteração.

"O problema é que a Carta da ONU não permite uma mudança nos seus membros permanentes", referiu.

O Conselho de Segurança vai ser agora liderado por um país com o chefe de Estado sujeito a um mandado de prisão internacional por alegados crimes de guerra.

Para além da Ucrânia, vários países ocidentais também mostraram indignação. O enviado da Estónia à ONU, Rein Tammsar, representando também a Letónia e a Lituânia, expressou grande preocupação e considerou vergonhoso, humilhante e perigoso para a credibilidade e o funcionamento deste organismo.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, através da sua página no Twitter, felicitou de forma irónica a Rússia por ter assumido a Presidência.

"Ansioso por algumas discussões energéticas sobre a proposta da Ucrânia para o destino dos vossos navios de guerra", escreveu Gabrielius Landsbergis.

Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships. - Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 1, 2023

Moscovo presidiu pela última vez em fevereiro de 2022, no mesmo mês em que invadiu a Ucrânia. Moscovo já garantiu que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, planeia liderar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre "multilateralismo efetivo" e pretende, no dia 25 de abril, realizar um debate sobre o Médio Oriente.