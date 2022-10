Uma bola de abelhas e barbas de baleia. Estas são as melhores fotografias de vida selvagem do ano

Por Carolina Rico 11 Outubro, 2022 • 23:34 Partilhar este artigo Facebook

A fotografia que mostra uma autêntica bola de abelhas, captada no deserto Texas pela fotografa norte-americana Karine Aigner

foi a grande vencedora da 58,ª edição do Wildlife Photographer of the Year. A imagem foi intitulada "The Big Buzz" ("o grande zumbido, numa tradução à letra ou o grande alarido numa tradução em sentido figurado). Isto porque retrata várias abelhas macho a tentar acasalar com uma única fêmea, no centro da bola.

Já o vencedor geral entre os mais jovens, o Young Wildlife Photographer of the Year, foi Katanyou Wuttichaitanakorn, de 16 anos, com a fotografia "a beleza das barbas de baleia", captada na Tailândia,

Em comunicado, os responsáveis pela competição promovida pelo Museu de História Natural britânico, em Londres, dizem ter recebido mais de 38 mil candidaturas de fotógrafos profissionais e amadores de 93 países.

Os trabalhos vencedores serão expostos no museu londrino a partir de dia 14 de outubro.