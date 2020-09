Uma centena de casas afetadas por transbordo do rio El Limón na Venezuela

"Até este momento, só foram reportados danos materiais" © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Chuvas torrenciais provocaram o transbordo do rio El Limón, no município Mário Briceño Iragorry, da cidade venezuelana de Maracay, afetando aproximadamente uma centena de casas e causando pânico entre a população.

A população usou as redes sociais para mostrar o que acontecia, através de vídeos onde era possível ver a torrente de água e barro a inundar ruas e casas, arrastando móveis e viaturas no estado de Arágua, a 110 quilómetros a oeste da capital, Caracas.

Em declarações à televisão estatal venezuelana o governador de Arágua, Marcos Torres, explicou que todos os organismos locais de proteção civil estão no local para apoiar a população afetada pelo transbordo do rio que ocorreu na tarde de quarta-feira (noite em Lisboa).

"Houve danos importantes e tivemos que enviar os órgãos de segurança do município, para dar todo o apoio aos moradores da região, e neste momento a situação está relativamente controlada", disse.

O Presidente, Nicolás Maduro, ordenou, através da televisão estatal venezuelana, às Forças Armadas do país que se desloquem ao estado de Arágua para prestarem o apoio necessário.

"Até este momento, só foram reportados danos materiais. E para os danos materiais, esforço, trabalho, proteção e ajuda não faltará a ninguém", disse.

Nicolás Maduro descreveu as imagens do transbordo do rio como "impressionantes".

A 6 de setembro de 1987, a cidade de Maracay registou fortes chuvas que ocasionaram oficialmente 200 mortos e milhares desaparecidos, devido ao transbordo do mesmo rio.