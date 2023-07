Uma centena de detidos na Bélgica em protestos pela morte de Nahel

A polícia de Bruxelas-Ixelles efetuou na sexta-feira 94 detenções administrativas © Olivier Matthys/EPA

Por Lusa 01 Julho, 2023 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 101 pessoas, 80 delas menores, foram detidas na sexta-feira em Bruxelas, depois de terem participado nos protestos pela morte, na terça-feira, de um jovem em Nanterre (França), abatido a tiro pela polícia após desrespeitar uma "operação stop".

Além das detenções em Bruxelas, outras 30 pessoas foram presas em Liège, no leste do país. Segundo dados oficiais, a polícia de Bruxelas-Ixelles efetuou na sexta-feira 94 detenções administrativas, na sequência de manifestações em alguns bairros do centro da capital belga. Por outro lado, a polícia da zona norte de Bruxelas procedeu a outras sete detenções.

A polícia de Bruxelas-Ixelles não deu conta de quaisquer incidentes importantes na noite de sexta-feira, informou a agência noticiosa belga, que avançou que, das 94 detenções feitas na área de Ixelles, 80 são de menores.

Segundo a agência noticiosa local, Belga, apesar da ausência de incidentes graves em Bruxelas, vários jovens foram detidos preventivamente por se encontrarem em locais onde foram convocados protestos na posse de material que, segundo a polícia, "poderia ser utilizado para cometer danos".

Na quinta-feira à noite, a polícia deteve 64 pessoas em Bruxelas, em protesto contra a morte de Nahel, um jovem de 17 anos de origem árabe, que foi mortalmente baleado por um agente da polícia na passada terça-feira, quando tentava fugir de um posto de controlo policial em Nanterre, arredores de Paris.

Em Liège, foram efetuadas cerca de 30 detenções administrativas na sequência de apelos nas redes sociais para a realização de manifestações no centro da cidade.

Segundo a agência belga, a polícia de Liège procedeu a controlos de identidade e a maior parte das pessoas detidas era procurada no âmbito de outros inquéritos. Tal como em Bruxelas, não se registaram incidentes graves.

As imagens do adolescente francês baleado mortalmente pela polícia, registadas por testemunhas, provocaram uma forte indignação em França, que degenerou em tumultos, especialmente nos bairros populares das grandes cidades e na cintura metropolitana de Paris.

Pelo menos 994 pessoas foram detidas em França e 79 polícias ficaram feridos na quarta noite consecutiva de tumultos devido à morte do jovem às mãos da polícia, na terça-feira, embora menos intensos, segundo as autoridades francesas.