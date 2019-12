"Uma das presidências mais bem-sucedidas." Trump reage às ameaças de impeachment

Donald Trump enfrenta um processo de destituição © Tom Brenner/Reuters

Por Rui Polónio com Lusa 16 Dezembro, 2019 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Donald Trump escreve na rede social que "os democratas odeiam que o Presidente esteja a apresentar resultados substanciais" e destaca os números do emprego e a "redução da imigração ilegal" dizendo que "a construção do muro na fronteira com o México está em curso".

O Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos EUA aprovou, na sexta-feira, dois artigos para a destituição do Presidente Donald Trump, acusando-o de abuso de poder e de obstrução ao Congresso.

Os dois artigos de 'impeachment' foram votados favoravelmente pela maioria Democrata na Câmara de Representantes, por uma margem de 23 votos contra os 17 votos de oposição dos deputados Republicanos.

A votação aconteceu após vários dias de debate intenso sobre a redação dos artigos, com os Democratas a fazerem impor a sua versão acusatória sobre o comportamento de Donald Trump no caso que envolve uma alegada pressão sobre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Os dois artigos para destituição vão agora ser votados no plenário da Câmara de Representantes, esta semana

Se forem aprovados por maioria simples, como tudo indica que acontecerá, pela maioria Democrata na Câmara, os artigos seguem para o Senado, que se constitui como uma espécie de tribunal para julgar as atividades de Donald Trump, logo no início de 2020.