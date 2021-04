Uma lua cheia rosa pintou os céus. Superlua ainda pode ser vista esta terça-feira

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 27 Abril, 2021 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

Imagens de várias partes do mundo dão conta de uma noite em que a lua foi a protagonista e estrela. Esta terça-feira é dia de superlua, a primeira de duas que haverá este ano. Na fase de lua cheia, o corpo celeste atinge o ponto mais próximo da Terra.

"A superlua tecnicamente ocorre quando a lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu", que é a altura do ponto mais próximo da órbita da lua à volta da Terra, esclarece Miguel Gonçalves , coordenador nacional da Sociedade Planetária. Em termos temporais, explica também Miguel Gonçalves, isto quer dizer que, "sempre que houver uma diferença temporal entre a lua cheia e o perigeu menor do que um dia e oito horas, temos uma superlua".

Dentro deste intervalo de tempo de um dia e oito horas, quanto menor for o hiato temporal, "mais interessante e excitante" será a superlua, o que acontecerá com mais vigor a 26 de maio.

O maior espetáculo dos céus ocorrerá daqui por um mês. Mas ainda esta terça-feira quem quiser observar a superlua deve olhar para o céu às 21h06. É essa o momento que o Observatório Astronómico de Lisboa considera ser mais interessante para ver o fenómeno. O perigeu ocorre às 16h22, mas, como em Portugal não é noite nesse instante, a lua será mais visível após o seu "nascimento", quando passarem seis minutos das 21h00.

A definição de superlua surgiu em 1979 pela mão de um astrólogo, mas Miguel Gonçalves considera que este é um acontecimento com muito marketing e pouca relevância científica. "Do ponto de vista científico, não tem relevância. Foi um termo cunhado por um astrónomo para dar uma característica quase de marketing, digamos assim, mais positivo ou mais esotérico à questão da lua cheia. Se esta questão da superlua servir de inspiração para que muitos mais possam aproveitar e sair e ver uma sempre extraordinária lua cheia, então que seja uma superlua."